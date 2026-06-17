WSB-NLU: rekrutacja na semestr zimowy 2026/2027. Kontynuuj studia dzięki transferowi ocen

Transfer ocen w WSB-NLU. Dla kogo jest ta możliwość?

Transfer ocen w WSB-NLU to rozwiązanie dla kandydatów, którzy mają już za sobą część kształcenia akademickiego. Dotyczy to osób, które ukończyły wcześniejsze semestry studiów i posiadają udokumentowane zaliczone przedmioty.

Akceptowane mogą być zarówno oceny uzyskane wcześniej w WSB-NLU, jak i w innych szkołach wyższych. Należy jednak pamiętać, że nie mogą być starsze niż 20 lat. Aby potwierdzić dotychczasowy dorobek, kandydat powinien złożyć do Dziekana wniosek o transfer ocen wraz z dokumentacją potwierdzającą wcześniejsze wykształcenie.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Do wniosku o transfer ocen, oprócz standardowych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, należy dołączyć jeden z poniższych dokumentów:

skan suplementu lub indeksu,

transkrypt ocen potwierdzony przez uczelnię.

Wnioski bez kompletu wymaganych załączników mogą zostać nierozpatrzone lub odrzucone. Dlatego warto dokładnie sprawdzić wymagania przed wysłaniem dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i wymaganych załączników są dostępne na stronie uczelni.

Co dzieje się po złożeniu wniosku?

Po wpłynięciu wniosku dokumenty są weryfikowane. Decyzja nie zapada automatycznie, ponieważ każde podanie rozpatrywane jest indywidualnie. Wynika to z możliwych różnic w dotychczasowym toku nauczania oraz w formie przedstawionych dokumentów.

W praktyce Dziekan lub osoba przez niego upoważniona wydaje rekomendację dotyczącą semestru, na który kandydat może zostać przyjęty. Trzeba jednak pamiętać, że rekomendacja awansu na dany semestr nie oznacza automatycznego przyjęcia na studia.

Po rozpatrzeniu wniosku kandydat musi złożyć standardową aplikację na studia i wykonać dalsze kroki opisane w portalu rekrutacyjnym. Może to obejmować m.in. dołączenie dodatkowych dokumentów, podpisanie podania o transfer czy wniesienie wymaganych opłat. Dopiero po zakończeniu tych formalności możliwe jest rozpoczęcie studiów.

Liczba miejsc jest ograniczona

WSB-NLU nie oferuje nieograniczonej liczby miejsc w trybie transferu. Oznacza to, że szybkie złożenie kompletnego wniosku może zwiększyć szanse kandydata. Warto na bieżąco śledzić komunikaty uczelni dotyczące limitów przyjęć na poszczególne semestry i kierunki.

Studia stacjonarne, niestacjonarne i niestacjonarne hybrydowe RealTime

Kandydaci na WSB-NLU mogą wybrać jedną z trzech form studiowania:

studia stacjonarne,

studia niestacjonarne,

studia niestacjonarne hybrydowe RealTime.

Każda z tych opcji jest dostępna zarówno w standardowej rekrutacji, jak i przy składaniu podania z transferem ocen. Przy wypełnianiu wniosku wystarczy wybrać formę kształcenia dopasowaną do własnych potrzeb.

Należy jednak pamiętać, że nawet w przypadku studiów zaocznych i hybrydowych niektóre przedmioty praktyczne lub moduły warsztatowe mogą wymagać obecności stacjonarnej.

Opłaty i formalności

Proces transferu ocen, podobnie jak standardowa rekrutacja, wiąże się z koniecznością uregulowania wymaganych opłat oraz dostarczenia podpisanych dokumentów. Szczegółowe informacje dotyczące cennika, opłat i zasad rozliczeń znajdują się w dokumentach uczelni.

Przed finalizacją procedury warto sprawdzić aktualny cennik oraz obowiązujące regulaminy.

Gdzie uzyskać pomoc podczas rekrutacji?

Kandydaci, którzy mają pytania dotyczące wypełniania wniosku lub wymaganych dokumentów, mogą skontaktować się z Działem Rekrutacji i Marketingu WSB-NLU.

Portal rekrutacyjny służy zarówno do składania dokumentów, jak i śledzenia statusu aplikacji. To również miejsce, w którym można wprowadzić ewentualne poprawki, np. przesłać brakujące dokumenty.

Rozpocznij proces rekrutacji na WSB-NLU

Transfer ocen to wygodna opcja dla osób, które chcą kontynuować naukę i przenieść swój wcześniejszy dorobek akademicki na kolejny semestr. W procesie rekrutacji należy pamiętać o spełnieniu warunków formalnych, terminowym złożeniu dokumentów oraz wykonaniu wszystkich kroków wskazanych w portalu rekrutacyjnym.

Aby rozpocząć procedurę, wystarczy wejść na stronę WSB-NLU i zarejestrować się w portalu rekrutacyjnym. To tam kandydaci znajdą szczegółowe instrukcje oraz listę wymaganych załączników.